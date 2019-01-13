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Прорив водогону під Торецьком: ремонтні роботи почнуть 14 січня

За добу 13 січня до міста завезли 150 тонн води на котельні
Ремонтна бригада Часовоярського підрозділу комунального підприємства "Вода Донбасу" знайшла місце пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецк".
Прорив водогону під Торецьком: ремонтні роботи почнуть 14 січня Фото: "Вода Донбасу"

Сьогодні ремонтники встигли провести підготовчі роботи, ремонтні роботи почнуть 14 січня, повідомляє заступник глави військово-цивільної адміністрації міста Сергій Винник.

За добу 13 січня до міста завезли 150 тонн води на котельні. Мешканців просять не зливати воду з систем опалення.

12 січня жителям 30-тисячного Торецька відключили воду через прорив водогону на ділянці Горлівка-Торецьк.

Нагадаємо, що один співробітник комунального підприємства "Вода Донбасу", який отримав поранення 10 січня унаслідок обстрілу, госпіталізований у лікарню окупованої Ясинуватої.

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13 01 2019 21:36
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