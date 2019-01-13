CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРемонтна бригада Часовоярського підрозділу комунального підприємства "Вода Донбасу" знайшла місце пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецк".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прорив водогону під Торецьком: ремонтні роботи почнуть 14 січня
За добу 13 січня до міста завезли 150 тонн води на котельні
Фото: "Вода Донбасу"
Сьогодні ремонтники встигли провести підготовчі роботи, ремонтні роботи почнуть 14 січня, повідомляє заступник глави військово-цивільної адміністрації міста Сергій Винник.
За добу 13 січня до міста завезли 150 тонн води на котельні. Мешканців просять не зливати воду з систем опалення.
12 січня жителям 30-тисячного Торецька відключили воду через прорив водогону на ділянці Горлівка-Торецьк.
Нагадаємо, що один співробітник комунального підприємства "Вода Донбасу", який отримав поранення 10 січня унаслідок обстрілу, госпіталізований у лікарню окупованої Ясинуватої.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2019 21:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?