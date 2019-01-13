Прорив водогону під Торецьком: ремонтні роботи почнуть 14 січня

"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"

Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?