Путін вже має вкрадені дані для втручання у вибори Німеччини
Російська група хакерів APT28 викрала величезний масив даних під час кібератак на нижню палату німецького парламенту у травні 2015 року, - заявив очільник внутрішнього розвідувального управління Німеччини Ханс-Георг Маассен, повідомляє видання Reuters.
Також, за його словами, відбувалися кібератаки, спрямовані проти законодавців та представників "Християнсько-демократичного союзу" канцлера Ангели Меркель та інші пов'язані з партією установи, однак досі невідомо, чи призвели вони до втрати даних.
"Наш опонент намагається генерувати інформацію, яка може бути використана для дезінформації або впливу на певні операції. Роблять вони це чи ні, - це політичне рішення..., яке, думаю буде зроблено в Кремлі", - наголосив Маассен.
Нагадаємо, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель побоюється, що влада Російської Федерації може впливати на кампанію з виборів у бундестаг з допомогою кібератак російських хакерів.
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