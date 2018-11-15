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Путін: зустрічатися у "нормандському форматі" більш-менш безглуздо

Російський президент заявив, що "українська влада не виявила бажання виконувати Мінські угоди"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" наразі була б "безглуздою".
Путін: зустрічатися у "нормандському форматі" більш-менш безглуздо Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009

"Зустрічатися в "нормандському форматі" в цей час в ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні, більш-менш безглуздо, тому що взагалі дотепер сьогоднішня українська влада не виявила бажання виконувати Мінські угоди, вони ж нічого не роблять для імплементації цих домовленостей, нічого не відбувається", – сказав Путін, передає "Радіо Свобода".

Як відомо, задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у "нормандському форматі". Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Раніше в Путіна заявляли, що саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Франції, Росії та Німеччини може відбутися в Парижі.

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15 11 2018 15:35
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