У Путіна допускають саміт лідерів "нормандської четвірки" у Парижі
Про це заявив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, передає IZ.ru.
За його словами, можливість проведення зустрічі обговорювали глава РФ Володимир Путін та канцлер ФРН Ангела Меркель у Берліні у суботу ввечері, але затвердженої дати її проведення наразі ще немає.
"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не визначили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювалося", - сказав помічник Путіна.
Нагадаємо, що 11 червня у Берліні стартували переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).
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