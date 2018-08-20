Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Путіна допускають саміт лідерів "нормандської четвірки" у Парижі

Затвердженої дати її проведення наразі ще немає
Саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Франції, Росії та Німеччини може відбутися в Парижі.
У Путіна допускають саміт лідерів "нормандської четвірки" у Парижі Фото: ЕРА

Про це заявив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, передає IZ.ru.

За його словами, можливість проведення зустрічі обговорювали глава РФ Володимир Путін та канцлер ФРН Ангела Меркель у Берліні у суботу ввечері, але затвердженої дати її проведення наразі ще немає.

"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не визначили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювалося", - сказав помічник Путіна.

Нагадаємо, що 11 червня у Берліні стартували переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2018 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.