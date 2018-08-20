У Путіна допускають саміт лідерів "нормандської четвірки" у Парижі

Затвердженої дати її проведення наразі ще немає

Саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Франції, Росії та Німеччини може відбутися в Парижі.

Про це заявив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, передає IZ.ru.

За його словами, можливість проведення зустрічі обговорювали глава РФ Володимир Путін та канцлер ФРН Ангела Меркель у Берліні у суботу ввечері, але затвердженої дати її проведення наразі ще немає.

"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не визначили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювалося", - сказав помічник Путіна.