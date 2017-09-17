Питання звільнення заручників буде одним з ключових під час візиту до США, – Порошенко
"Рівно рік тому ми звільнили нашого Героя Володимира Жемчугова. Питання звільнення українських заручників і політв'язнів буде одним з ключових під час мого візиту до США на 72-у сесію Генеральної Асамблеї ООН", – повідомив Порошенко.
Як повідомляє прес-служба президента, 18-21 вересня він здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Порошенко виступить з промовою під час загальних дебатів ГА ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях.
На полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу, зокрема із президентом США.
Порошенко також зустрінеться з лідерами української громади США, представниками кримськотатарських організацій і представниками провідних американських політологічних та ділових кіл.
Нагадаємо, на 72-й сесії Генасамблеї ООН Україна готується представити низку ініціатив, які стосуються російської агресії.
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