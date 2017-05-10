Рада зобов'язала організаторів фестивалів в Україні повідомляти СБУ щодо учасників з Росії

Верховна Рада зобов'язала організаторів заходів в Україні радитися з СБУ стосовно артистів, яких хочуть запросити з Російської Федерації.

За відповідний законопроект №6682 про особливості організації та проведення гастрольних заходів в Україні за участю громадян країни-агресора проголосували 232 народних депутата (з другого разу).

Заходи за участю артистів з Росії допускаються, однак організатор має за 30 днів звернутися до СБУ із запитом щодо порушників серед потенційних учасників заходу. Організатора зобов'язують надати дані про ім'я, псевдонім артиста і т. п. А СБУ, зі свого боку, протягом 10 днів дає відповідь, чи є підстави не допустити російського артиста на територію України. Тільки після отримання такої відповіді Служби безпеки організатор може укласти договір з артистом. І навіть у цьому випадку не можна виключати, що підстави для недопущення в Україну артиста можуть виникнути пізніше.

Якщо організатор заходу порушить описані норми, йому загрожує штраф від 50 до 100 мінімальних зарплат (зараз це від 160 до 320 тис. грн). Відповідно до законопроекту, Мінкульт визначить порядок накладення штрафів.

В закон "Про гастрольні заходи в Україні" ввели таку норму: "Не допускається проведення гастрольних заходів, які популяризують або пропагують державу-агресора і її органи влади, представників органів влади держави-агресора і їх дії, які створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують або визнають правомірною окупацію території України".

Крім того, забороняється проведення гастрольного заходу, якщо у ньому бере участь людина, яка загрожує нацбезпеці (якщо її прізвище є в спеціальному переліку Мінкульту).

Нагадаємо, що Міністерство культури оприлюднило "чорний список" із діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.



