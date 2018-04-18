Радник міністра спорту Булгак: На профільний комітет Ради винесено ряд питань, щоб "замочити" Жданова

Булгак зазначив, що "шукали і приплітали все, що тільки можна знайти, щоб "замочити" міністра і не розбиратися в суті питань, з урахуванням всіх точок зору, реальних аргументів і об'єктивних чинників, які визначають проблематику в нашій сфері"

Павло Булгак вважає, що певні політичні сили і групи інтересів спробують використовувати сьогоднішнє засідання профільного парламентського комітету для зведення політичних рахунків з міністром Ігорем Ждановим і командою Міністерства молоді і спорту.

"Певні політичні сили і групи інтересів спробують використовувати сьогоднішнє засідання профільного парламентського комітету для зведення політичних рахунків з міністром Ігорем Ждановим і командою Міністерства молоді і спорту. Тієї командою однодумців і побратимів з Майдану, яка послідовно займає принципову позицію з багатьох питань, що заважає цим ділкам жити і працювати за старими антидержавним установкам і корумпованих схем, як в спорті, так і в молодіжній політиці. з подачі наших політ іческого опонентів на комітет винесено ряд відверто спекулятивних питань", - написав про це на своїй сторінці в Facebook радник міністра спорту Павло Булгак.

Навколо цієї мети об'єдналися різні групки осіб, які категорично не сприймають наступне:

1) Це наказ Міністра Ігоря Жданова про заборону участі українських спортсменів у будь яких змаганнях на території країни-агресора Росії в т.ч. міжнародних. Найбільше їх обурює заборона державного фінансування таких поїздок та відмова фінансувати за гроші українських громадян проведення в Росії відповідних навчально-тренувальних зборів. Але ми залишаємося твердим у своїй позиції – годувати готельну, транспортну і спортивну інфраструктуру країни агресора – не будемо.

2) Інша група ділків не задоволена нашою принциповою позицією щодо неприпустимості приватизації спортивних об’єктів національного значення, таких, наприклад, як Київський Палац спорту, НСК "Олімпійський", "Арена-Львів", Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", Льодовий стадіон, спорткомплекс "Авангард", олімпійська база Заросляк. Вони роками сплять і бачать, як би "прихватизувати" цю власність з подальшою зміною її спортивного профілю на виключно комерційну: під забудову, торговельні центри, офіси, тощо.

3) Це діюче керівництво державної установи "Укрспортзабезпечення". Сьогодні воно виступає з валом огульних звинувачень на адресу Міністерства з однією єдиною метою – прикрити свою провальну роботу із закупівлі спортивного інвентарю, форми та екіпірування, безвідповідальність, численні порушення, самовільне та незаконне розірвання контрактів, укладених через систему ProZorro, постійне знущання над спортсменами і тренерами.

Саме нинішній керівник "Укрспортзабезпечення", пан Сириця та його підлеглі несуть пряму відповідальність за неприємну ситуацію в якій опинилася національна збірна України з легкої атлетики перед Чемпіонатом світу в приміщенні-2018, що відбувся в Бірмінгемі.

Ця людина та її підлеглі саботували закупівлю необхідної змагальної форми, яка б відповідала вимогам змагань рівня Чемпіонату світу. "Укрспортзабезпеченням" було закуплено відверто неякісні комплекти форми. В ній наші спортсмени фізично не могли виступати на змаганнях такого рівня, їх би просто не допустили до ЧС. Тому, наскільки відомо, Федерації легкої атлетики довелося в дуже стислі терміни шукати варіанти виходу із ситуації. Вони попросили необхідну форму в одного з виробників світового рівня, яку було безкоштовно передано і доставлено вже безпосередньо на місце змагань.

Мінмолодьспорту також регулярно отримує звернення і скарги від федерацій з видів спорту на неналежне виконання своїх обов’язків керівництвом "Укрспортзабезпечення". Суттєві порушення в діяльності цієї установи були виявлені за результатами аудиторських перевірок.

"Укрспортзабезпеченням" було ганебно програно суд до якого звернувся один із постачальників спортивного обладнання через незаконне розірвання вже укладеної через систему ProZorro угоди. Водночас пан Сириця вчасно не вжив всіх необхідних заходів для подачі апеляції, чим наніс збитків державі. За це він отримав догану.

З метою будь яким способом втриматися у кріслі керівника "Укрспортзабезпечення" та прикрити масу порушень, виявлених в діяльності цієї держустанови - пан Сириця не без допомоги наших політичних опонентів розпочав кампанію з дискредитації Мінмолодьспорту та спортивних федерацій, які не бажають миритися зі свавіллям чиновників цієї установи.

4) Великий зуб на команду Міністерства, наш молодіжний департамент та відділ національно-патріотичного виховання, в якому працюють ветерани АТО - є у численних проросійських громадських організацій, близьких до колишніх "регіоналів" та діячів, які працювали на режим Януковича. Ці громадські організації були позбавлені можливості "доїти" державу та використовувати державну фінансову підтримку на реалізацію антиукраїнських проектів та ініціатив в молодіжній сфері.

"Наголошуємо, ми завжди відкриті до конструктивного діалогу та співпраці з Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Цінуємо підтримку та зауваження Комітету, партнерську співпрацю, яка склалася між нами. Водночас, ми категорично проти спроб певних осіб всліпу використовувати Комітет, як майданчик для зведення особистих і політичних рахунків та з метою вбити клин між Міністерством і профільним парламентським комітетом", - резюмував Булгак.