Тіллерсон назвав умову, за якої США співпрацюватиме з Росією у військовій сфері
Держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив націям, які виступають проти президента Сирії Башара Асада, що США не буде співпрацювати у військовому плані з Росією, поки вона не припинить маркування супротивників Асада, як "терористів".
"У ході обговорення, він ясно дав зрозуміти, що не буде військового співробітництва, поки росіяни не приймуть факт того, що не всі опозиціонери є терористами", - сказав неназваний дипломат агентству Reuters.
Він говорив це після того, як Тіллерсон провів свої перші спільні переговори з країнами, які виступають проти Асада, в тому числі Саудівською Аравією, Туреччиною, Францією та Великою Британією.
Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії.
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