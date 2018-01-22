CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто ДокучаївськПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські бойовики обстріляли окупований ними Докучаївськ, - штаб АТО
За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення
Фото: АР
Про це повідомляє у Facebook прес-центр сил АТО.
За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення.
Українські військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік Докучаївська.
"Таким чином російські найманці вчергове створюють умови для обвинувачення українських військових у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів", - додали у штабі АТО.
Нагадаємо, у зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 01 2018 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles