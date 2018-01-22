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Російські бойовики обстріляли окупований ними Докучаївськ, - штаб АТО

За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення
Російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаївськ
Російські бойовики обстріляли окупований ними Докучаївськ, - штаб АТО Фото: АР

Про це повідомляє у Facebook прес-центр сил АТО.

За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення.

Українські військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік Докучаївська.

"Таким чином російські найманці вчергове створюють умови для обвинувачення українських військових у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів", - додали у штабі АТО.

Нагадаємо, у зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ.

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22 01 2018 22:56
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