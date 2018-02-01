Російські пранкери заявили про розіграш Порошенка від імені генсека НАТО

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) розіграли в новорічну ніч Президента України Петра Порошенка.

Запис бесіди опублікована на сторінці пранкери Вована в соціальній мережі "ВКонтакте", повідомляє РБК.

"Наше невелике новорічне привітання Петра Порошенка і побажання для нього", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що один з пранкери представився генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко радісно почав вітати його з Різдвом і Новим роком, побажав усього найкращого та подякував за дзвінок. У відповідь пранкери від імені генсека НАТО висловив сподівання, що Порошенко не буде пити занадто багато горілки і горілки.

"Сподіваюся, ви не будете пити багато горілки і горілки цієї новорічної ночі", - сказав пранкери.

Після цього український президент кинув трубку

Нагадаємо, що прес-секретар глави держави Святослав Цеголкощо заявляв, що російські спецслужби намагалися організувати телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою від імені президента України Петра Порошенка.