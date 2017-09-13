Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Розенко визнав обґрунтованою мінімальну зарплату в 4 тис. гривень

У проекті держбюджету закладено підвищення мінімальної зарплати до 3 723 гривень з 1 січня 2018 року
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що мінімальна заробітна плата в розмірі 4 тис. гривень є обґрунтованою.
Розенко визнав обґрунтованою мінімальну зарплату в 4 тис. гривень Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Про це він заявив в ефірі "Українського радіо".

"На сьогоднішній день в проекті державного бюджету зафіксована цифра - 3 700 гривень. Хоча недавно була заява фракції "Блок Петра Порошенка" про те, що народні депутати вважають обґрунтованою цифру 4 тис. гривень, і я, скажімо так, абсолютно підтримую позицію фракції в цьому питанні", - сказав Розенко.

Раніше Міністерство фінансів констатувало, що в проекті держбюджету закладено підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожитковий мінімум до 1 700 гривень.

Нагадаємо, мінімальну зарплату з 1 січня підвищили вдвічі - до 3200 гривень. Нацбанк відзначав, що в середньостроковій перспективі підвищення зарплати до 3200 грн збільшує ризики для економіки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2017 22:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.