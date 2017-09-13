Розенко визнав обґрунтованою мінімальну зарплату в 4 тис. гривень
Про це він заявив в ефірі "Українського радіо".
"На сьогоднішній день в проекті державного бюджету зафіксована цифра - 3 700 гривень. Хоча недавно була заява фракції "Блок Петра Порошенка" про те, що народні депутати вважають обґрунтованою цифру 4 тис. гривень, і я, скажімо так, абсолютно підтримую позицію фракції в цьому питанні", - сказав Розенко.
Раніше Міністерство фінансів констатувало, що в проекті держбюджету закладено підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожитковий мінімум до 1 700 гривень.
Нагадаємо, мінімальну зарплату з 1 січня підвищили вдвічі - до 3200 гривень. Нацбанк відзначав, що в середньостроковій перспективі підвищення зарплати до 3200 грн збільшує ризики для економіки.
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