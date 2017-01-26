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Розмінування в ділянках розведення сил на Донбасі не проводиться, - СММ ОБСЄ

Вбитого місцевого жителя на території так званої "ЛНР"
Доступ Спеціальної спостережної місії ОБСЄ на всіх трьох ділянках розведення сил залишається обмеженим, розмінування там не проводиться.
Розмінування в ділянках розведення сил на Донбасі не проводиться, - СММ ОБСЄ Фото: qha.com.ua

Спостерігачі змогли здійснити моніторинг у деяких частинах цих ділянок. За спостереженнями СММ, ані роботи з розмінування, ані розведення сил і засобів  на цих трьох ділянках не проводилися, сказано у звіті СММ ОБСЄ.

Спостерігачі СММ зазначають, що бачили невідведену техніку на території обох сторін.

Уперше за рік патруль СММ у супроводі генерала ЗС РФ з СЦКК і членів "ЛНР" зміг проїхати приблизно 11 км на північ дорогою М03 між Дебальцевим і Світлодарськом.

СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Луганській області в період із вечора 23 до вечора 24 січня, якщо порівнювати з попередньою добою (зокрема більше 231 вибуху супроти 54 відповідно).

При цьому СММ повідомляє про вбитого місцевого жителя на території лікарні в підконтрольному "ЛНР" м. Голубівка. Приблизно за 10 м від тіла спостерігачі бачили свіжу воронку. Вони також бачили осколки.

За оцінкою СММ, воронка утворилася від розриву артилерійського снаряда калібру 122 мм, випущеного із західно-південного заходу.

Нагадаємо, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 72 вибухи в Донецькій області протягом однієї доби.

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26 01 2017 13:16
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