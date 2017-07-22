Рух FEMEN обурений рішенням суду щодо їхньої представниці Анжеліни Діаш
Про це після судового засідання заявила організаторка і лідерка українського жіночого руху FEMEN Ганна Гуцол, пише "Громадське".
"Ми обурені рішенням. В нас були аргументи на суді, що наш протест не є кримінальним злочином. Не зрозуміло чому ж запобіжні заходи. Це обурює тому, що ми сподівалися, що нас відпустять і ми будемо ходити на слідчі дії. Таке рішення означає, що вони вважать, що наш вчинок є кримінальним злочином", – сказала вона.
За її словами, подібне рішення про обмеження на свободу пересування було застосоване до представниць FEMEN вперше.
"Це наша перша заборона на виїзд. Насправді, в нас таких випадків не було навіть за часів Януковича. У нас зазвичай все було адміністративною відповідальністю. Ніколи не було такого обмеження, це ми вперше отримали в 2017 році таке обмеження на свободу пересування", – додала Гуцол.
Раніше за рішенням суду активістку FEMEN Діаш звільнили під особисте зобов’язання. Крім того, їй необхідно здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися без дозволу слідчого з міста проживання. Сама ж дівчина заявила, що винною себе не вважає.
Нагадаємо, на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю президентами Петром Порошенком та Олександром Лукашенком, активістка FEMEN оголила груди, скандуючи при цьому гасло "Живе Білорусь".
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