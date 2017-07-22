Рух FEMEN обурений рішенням суду щодо їхньої представниці Анжеліни Діаш

Лідерка FEMEN заявила, що такого не було навіть за часів Януковича

Рух FEMEN висловлює обурення рішенням суду щодо їхньої представниці Анжеліни Діаш, якій було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання після того, як вона напередодні влаштувала акцію протесту під час зустрічі президентів Білорусі та України в Києві.

Про це після судового засідання заявила організаторка і лідерка українського жіночого руху FEMEN Ганна Гуцол, пише "Громадське".

"Ми обурені рішенням. В нас були аргументи на суді, що наш протест не є кримінальним злочином. Не зрозуміло чому ж запобіжні заходи. Це обурює тому, що ми сподівалися, що нас відпустять і ми будемо ходити на слідчі дії. Таке рішення означає, що вони вважать, що наш вчинок є кримінальним злочином", – сказала вона.

За її словами, подібне рішення про обмеження на свободу пересування було застосоване до представниць FEMEN вперше.

"Це наша перша заборона на виїзд. Насправді, в нас таких випадків не було навіть за часів Януковича. У нас зазвичай все було адміністративною відповідальністю. Ніколи не було такого обмеження, це ми вперше отримали в 2017 році таке обмеження на свободу пересування", – додала Гуцол.

Раніше за рішенням суду активістку FEMEN Діаш звільнили під особисте зобов’язання. Крім того, їй необхідно здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися без дозволу слідчого з міста проживання. Сама ж дівчина заявила, що винною себе не вважає.

Нагадаємо, на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю президентами Петром Порошенком та Олександром Лукашенком, активістка FEMEN оголила груди, скандуючи при цьому гасло "Живе Білорусь".