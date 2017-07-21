"Живе Білорусь": невідома оголила груди на зустрічі Порошенка з Лукашенком, - ВІДЕО За деякими даними, провокацію влаштувала представниця руху FEMEN

Невідома жінка оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною за участю президентів Олександра Лукашенка і Петра Порошенка.

Фото: скріншот

Вона зняла з себе футболку в натовпі журналістів, вискочила перед камерами і почала кричати "Живе Білорусь" під час підписання документів між міністрами культури двох країн. Охорона випровадила її із залу. Проте жінка здійснила невдалу спробу повернутися до зали. За деякими даними, провокацію влаштувала представниця руху FEMEN. Також одному з членів делегації стало погано на зустрічі Порошенка і Лукашенка. Нагадаємо, що Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі з Лукашенком заявив, що телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

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