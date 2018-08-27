Санкції США проти Росії за використання хімічної зброї набули чинності

Статус документу санкцій на cайті офіційного журналу Федерального уряду США змінили на "опублікований"

Санкції Сполучених Штатів проти Росії за використання хімічної та біологічної зброї набули чинності 27 серпня.

Загалом санкції США стосуються іноземної допомоги, продажу зброї, фінансування для закупівлі зброї, відмову в кредитуванні та експорту товарів, "чутливих" з точки зору національної безпеки США.

Санкції охоплюють 5 пунктів:

1. Припинення іноземної допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної допомоги, харчування, сільськогосподарських товарів чи продуктів (згідно із Законом про іноземну допомогу від 1961 року).

2. Припинення продажів в Росію зброї будь-яких оборонних товарів, оборонних послуг або проектно-конструкторських послуг; припинення продажів ліцензій на експорт в Росію будь-яких предметів, що входять до списку боєприпасів США (згідно із Законом про експортний контроль).

3. Припинення всього військового фінансування для Росії (згідно із Законом про експортний контроль зброї).

4. Відмова у наданні Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яким департаментом, агенцією чи урядовою організацією Сполучених Штатів, зокрема Експортно-імпортном банком Сполучених Штатів.

5. Заборона на експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій, "чутливих" з точки зору національної безпеки США.

Санкції запроваджують відповідно до Закону про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати у вівторок ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльністі.