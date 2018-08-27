Санкції США проти Росії за використання хімічної зброї набули чинності
Загалом санкції США стосуються іноземної допомоги, продажу зброї, фінансування для закупівлі зброї, відмову в кредитуванні та експорту товарів, "чутливих" з точки зору національної безпеки США.
Санкції охоплюють 5 пунктів:
1. Припинення іноземної допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної допомоги, харчування, сільськогосподарських товарів чи продуктів (згідно із Законом про іноземну допомогу від 1961 року).
2. Припинення продажів в Росію зброї будь-яких оборонних товарів, оборонних послуг або проектно-конструкторських послуг; припинення продажів ліцензій на експорт в Росію будь-яких предметів, що входять до списку боєприпасів США (згідно із Законом про експортний контроль).
3. Припинення всього військового фінансування для Росії (згідно із Законом про експортний контроль зброї).
4. Відмова у наданні Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яким департаментом, агенцією чи урядовою організацією Сполучених Штатів, зокрема Експортно-імпортном банком Сполучених Штатів.
5. Заборона на експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій, "чутливих" з точки зору національної безпеки США.
Санкції запроваджують відповідно до Закону про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року.
Нагадаємо, Сполучені Штати у вівторок ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльністі.
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