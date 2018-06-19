Сенцов не проситиме Путіна про помилування, – Геращенко
"Прес- секретар Путіна Дмитро Песков заявляє, що Олег Сенцов "має сам подбати про своє помилування", натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що Олег Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує", – заявила Геращенко.
За її словами, для помилування, зокрема, Надії Савченко до Путіна формально звернулися родичі загиблих російських журналістів, і він помилував, не вимагаючи звернення самої Савченко.
Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
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