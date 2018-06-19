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Сенцов не проситиме Путіна про помилування, – Геращенко

Перший віце-спікер ВР заявила, що український режисер не проситиме про помилування у російського президента, бо "на це російська влада і розраховує"
Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.
Сенцов не проситиме Путіна про помилування, – Геращенко Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"Прес- секретар Путіна Дмитро Песков заявляє, що Олег Сенцов "має сам подбати про своє помилування", натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що Олег Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує", – заявила Геращенко.

За її словами, для помилування, зокрема, Надії Савченко до Путіна формально звернулися родичі загиблих російських журналістів, і він помилував, не вимагаючи звернення самої Савченко.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

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19 06 2018 16:39
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