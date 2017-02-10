Сербія звинувачує ЄС у подвійних стандартах щодо відокремлення Каталонії і Косова
Таку позицію висловив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє портал B92.
"Питання, яке сьогодні Європейському Союзу може поставити кожен громадянин Сербії: як так сталося, що референдум про незалежність Каталонії незаконний, а у питанні відокремлення Косова це дозволили навіть без референдуму?", - заявив Вучич.
"Як може бути законним проголошення незалежності Косовом, навіть без референдуму, і як могли 22 країни ЄС визнати цю незалежність, якщо це руйнує європейське право і його засади?", - додав президент Сербії.
Він наголосив, що хотів би публічно поставити це питання інституціям ЄС, хоча і вважає, що альтернативи членству Сербії у блоці немає.
"То чому ж Каталонії не можна, а Косову можна? На це питання сербам відповіді не дадуть", - заявив Вучич.
Нагадаємо, що в Єврокомісії заявили, що референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.
Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків