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Сербія звинувачує ЄС у подвійних стандартах щодо відокремлення Каталонії і Косова

Президент Сербії обурений, що Косово відокремилося навіть без референдуму
Сербія критикує ЄС за те, що не визнаючи референдум у Каталонії, блок визнав відокремлення Косова.
Сербія звинувачує ЄС у подвійних стандартах щодо відокремлення Каталонії і Косова Фото: 112.ua

Таку позицію висловив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє портал B92.

"Питання, яке сьогодні Європейському Союзу може поставити кожен громадянин Сербії: як так сталося, що референдум про незалежність Каталонії незаконний, а у питанні відокремлення Косова це дозволили навіть без референдуму?", - заявив Вучич.

"Як може бути законним проголошення незалежності Косовом, навіть без референдуму, і як могли 22 країни ЄС визнати цю незалежність, якщо це руйнує європейське право і його засади?", - додав президент Сербії.

Він наголосив, що хотів би публічно поставити це питання інституціям ЄС, хоча і вважає, що альтернативи членству Сербії у блоці немає.

"То чому ж Каталонії не можна, а Косову можна? На це питання сербам відповіді не дадуть", - заявив Вучич.

Нагадаємо, що в Єврокомісії заявили, що референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.

Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.

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02 10 2017 17:14
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