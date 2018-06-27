Сейм Польщі змінив скандальний закон про інститут нацпам'яті
За зміни до закону проголосували 388 депутатів, проти – 25, - повідомляє TVN24, інформує Європейська правда.
Проект змін до закону був внесений прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким до Сейму в середу вранці і передбачав скасування двох статей оновленого у січні закону: статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів Третього рейху і статті, яка поширює таку відповідальність навіть на іноземців.
Сейм Польщі вніс проект до порядку денного і після бурхливих дискусій ухвалив у першому читанні, після цього депутати відразу перейшли до другого читання.
Варто зазначити, що у вилучених статтях йдеться лише про "публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" лишається, як і відповідальність за це.
Нагадаємо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".
Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.
У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".
Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що закон про Інститут національної пам'яті, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів" проти поляків, спрямований не проти України, а проти "брехні".
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