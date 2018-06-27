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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сейм Польщі змінив скандальний закон про інститут нацпам'яті

Але не "антибандерівські" положення
Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів.
Сейм Польщі змінив скандальний закон про інститут нацпам Фото: reuters.com

За зміни до закону проголосували 388 депутатів, проти – 25, - повідомляє TVN24, інформує Європейська правда. 

Проект змін до закону був внесений прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким до Сейму в середу вранці і передбачав скасування двох статей оновленого у січні закону: статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів Третього рейху і статті, яка поширює таку відповідальність навіть на іноземців.

Сейм Польщі вніс проект до порядку денного і після бурхливих дискусій ухвалив у першому читанні, після цього депутати відразу перейшли до другого читання.

Варто зазначити, що у вилучених статтях йдеться лише про "публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" лишається, як і відповідальність за це.

Нагадаємо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".

Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.

У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що закон про Інститут національної пам'яті, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів" проти поляків, спрямований не проти України, а проти "брехні".

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27 06 2018 13:58
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