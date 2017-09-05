Сенатори закликали Трампа провести зустріч з Порошенком до переговорів з Путіним
Лист, який підписали Джон Маккейн, Джеймс Інхоф, Роб Портман, Боб Менендес, Джин Шахін і Боб Кейсі, з'явився на тлі повідомлень, що Трамп і Путін планують провести першу особисту зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в Німеччині в липні, повідомляє "Голос Америки".
"Зустріч з демократично обраними представниками України направить чіткий сигнал, що США як і раніше приділяють пріоритетну увагу нашим давнім союзникам і збережуть прихильність до підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії", - написали сенатори.
"Багато наших союзників у Європі чекають від вашої адміністрації політичних директив, що стосуються нашої прихильності НАТО та інших інститутів, які підтримують міжнародний порядок, що служить рамковою основою для міжнародної стабільності і безпеки з часів Другої світової війни", - пишуть сенатори.
За їх словами, вони особливо стурбовані тривалою військовою агресією Росії на сході України і окупацією Криму.
"Через вплив Росії, що дестабілізує, з 2014 року приблизно 10 тисяч чоловік були вбиті, більш як 20 тисяч поранено і майже 2 мільйони людей стали внутрішніми переселенцями, - йдеться в листі. - Подібна нестабільність може мати далекосяжні наслідки для наших союзників і наших інтересів у регіоні".
"У зв'язку з цим ми наполегливо закликаємо вас зустрітися з високопоставленими лідерами України, включно з Президентом Петром Порошенком, до будь-яких офіційних зустрічей з високопоставленими представниками Росії, включно з президентом Росії Володимиром Путіним", - пишуть сенатори.
Нагадаємо, що Адміністрація Президента України готувала зустріч Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа на лютий 2017 року.
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