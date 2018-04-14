Скрипалів отруїли хімікатом з країн НАТО, – МЗС РФ

При отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль використовувалася хімічна речовина BZ, яка була на озброєнні США і Великобританії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що речовина, яку швейцарські фахівці визначили як використану в Солсбері, не розроблялася в Росії, однак була на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

"За підсумками проведеної експертизи у пробах виявлені сліди токсичного хімікату BZ і його прекурсори, які стосуються хімічної зброї другої категорії відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї. BZ є нервово-паралітичною отруйною речовиною, що тимчасово виводить людину з ладу, психо-токсичний ефект досягається через 30-60 хвилин і триває до чотирьох діб", – заявив Лавров на Асамблеї зовнішньої і оборонної політики в суботу, 14 квітня, повідомляє Interfax.

"Дана рецептура перебувала на озброєнні армії США, Великобританії та інших країн НАТО, в Радянському Союзі і Росії розробок і накопичень цих хімічних з'єднань не здійснювалося", – зазначив міністр.

За його словами, інформація була отримана на умовах конфіденційності і містить дані, отримані Організацією із заборони хімічної зброї з Центру радіологічного та хіміко-біологічного аналізу в швейцарському Шпіці.

У зразках також виявлено наявність отруйної речовини нервово-паралітичної дії А234, процитував Лавров.

"За оцінкою фахівців, встановлена ​ значна концентрація А234, яка неминуче призвела б до летального результату", – заявив він.

За словами російського міністра, з урахуванням її високої летючості, питання про виявлення фахівцями центру в місті Шпіц цієї отруйної речовини в початковому стані і в чистому вигляді, у високій концентрації, "представляється вкрай підозрілим, тому що період між отруєнням і взяттям проб був досить тривалим".

"Клінічна картина (отруєння у британському Солсбері Сергія і Юлії Скрипаль, – ред.) більше відповідає застосуванню саме отруйної речовини BZ", – додав Лавров.

Російський міністр нагадав, що Юлія Скрипаль, а також потерпілий поліцейський вже виписані з лікарні, а сам Сергій Скрипаль, за даними британських офіційних осіб, пішов на поправку.

"Жоден з цих факторів і взагалі про BZ нічого не згадано в підсумковій доповіді, яку експерти Організації із заборони хімічної зброї представили виконавчій раді", – підкреслив глава МЗС РФ.

У зв'язку з цим Росія звертається в ОЗХЗ з питанням про невідповідність первинних відомостей з лабораторій і підсумкової доповіді.

Нагадаємо, на цьому тижні залучені до розслідування події в Солсбері експерти ОЗХЗ повідомили про правильність висновків Великобританії щодо отруйної речовини, яка була застосована під час нападу на Скрипалів.