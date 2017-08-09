SpaceX вперше вивела на орбіту літак ВПС США

Завдання, які X-37B буде виконувати на орбіті, засекречені

Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, в четвер, 7 вересня, вперше вивела в космос експериментальний орбітальний літак ВПС США X-37B.

Ракета-носій важкого класу Falcon 9 стартувала з мису Канаверал на атлантичному узбережжі штату Флорида. Її перша щабель кілька хвилин по тому успішно приземлилася на платформу бази ВПС США, повідомляє AFP.

Фахівці висловлювали побоювання, що старт доведеться відкласти через наближення потужного урагану "Ірма". Друга спроба запуску планувалася на 8 вересня. Проте всі системи спрацювали в штатному режимі.

Завдання, які X-37B буде виконувати на орбіті, засекречені, уточнює AFP. Пентагон не наводить інформації про деталі місії. За офіцііальной версії, озвучувати раніше ВВС США, безпілотник повинен був використовуватися для доставки на орбіту вантажів. За непідтвердженими даними, він може застосовуватися в розвідувальних цілях.

Нагадаємо, у червні космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.

До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.