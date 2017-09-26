Спочатку розберемось з Донбасом, - Волкер щодо повернення Криму

Це не означає, що США легітимізують дії Росії у Криму і анексію півострова

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявляє, що зараз треба скористатися можливістю деокупації Донбасу.

"Мій підхід полягає в тому, що немає різниці між окупацією Криму та окупацією Донбасу. Це – російське вторгнення і російська окупація. Єдина різниця, в тому, що росіяни визнають, що вони анексували Крим. Зрештою, це питання принципу, в реальності ж це те саме", - заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Якщо ми зможемо досягнути прогресу в одній сфері – на Донбасі – давайте це зробимо", - додав він.

За його словами, це не означає, що США легітимізують дії Росії у Криму і анексію півострова.

Нагадаємо, Курт Волкер вважає, що введення миротворчої місії на Донбас зробить можливим проведення там виборів, передбачених Мінськими угодами.