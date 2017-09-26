ПОЛІТИКА НОВИНИСпецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявляє, що зараз треба скористатися можливістю деокупації Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спочатку розберемось з Донбасом, - Волкер щодо повернення Криму
Це не означає, що США легітимізують дії Росії у Криму і анексію півострова
Фото: dw.com
"Мій підхід полягає в тому, що немає різниці між окупацією Криму та окупацією Донбасу. Це – російське вторгнення і російська окупація. Єдина різниця, в тому, що росіяни визнають, що вони анексували Крим. Зрештою, це питання принципу, в реальності ж це те саме", - заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Якщо ми зможемо досягнути прогресу в одній сфері – на Донбасі – давайте це зробимо", - додав він.
За його словами, це не означає, що США легітимізують дії Росії у Криму і анексію півострова.
Нагадаємо, Курт Волкер вважає, що введення миротворчої місії на Донбас зробить можливим проведення там виборів, передбачених Мінськими угодами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 09 2017 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків