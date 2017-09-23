Миротворці дозволять провести вибори на окупованому Донбасі, - Волкер

Спецпредставник каже, що потрібно чітко визначити, хто зможе голосувати на цих виборах

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що введення миротворчої місії на Донбас зробить можливим проведення там виборів, передбачених Мінськими угодами.

На думку Волкера, за нинішніх умов неможливо провести вибори на Донбасі, що є однією з причин гальмування Мінська, інформує "Дзеркало тижня".

"Якщо буде знайдено прийнятний шлях залучення міжнародних миротворчих сил, тоді з'явиться безпековий інструмент, засіб фізичного контролю території. За таких умов, за умов ефективного міжнародного моніторингу, організація місцевих виборів можлива", - зазначив спецпредставник.

Також він каже, що потрібно чітко визначити, хто зможе голосувати на цих виборах. Зокрема, як повернути переселенців, щоб вони взяли участь.

"І, напевно, це має бути щось більше, ніж одні вибори, ніж просто одномоментне голосування, це має бути серія виборів", - додав Волкер.

Окрім того, він переконаний, що президент США Дональд Трамп готовий вибудувати сильну позицію у відносинах з Росією.

"Ця позиція базується на трьох чинниках - підтримці існуючих правил гри, підтримці загальних принципів безпеки і захисті національних інтересів США", - зазначив дипломат.

Водночас, на його думку, таку позицію не варто розглядати як антиросійську.

"Хіба що Росія зробить вибір на користь того, аби стати антагоністом Сполучених Штатів. Президент Трамп, власне, хоче того, про що й заявляв, - порозумітися з Росією. Але для цього сама Росія повинна змінити поведінку, до якої вона вже звикла", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це під час брифінгу після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом заявив український президент Петро Порошенко.