Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США допускають зміну кордонів між Сербією і Косово

Америка не планує заважати вирішенню питання
Вашингтон не буде втручатися у переговори щодо обміну територією між Сербією і Косово.
США допускають зміну кордонів між Сербією і Косово Фото: 112.ua

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві після переговорів з українським керівництвом, передає ЄП.

"Якщо дві сторони зможуть домовитися, ми не виключаємо територіальні поправки. Ми не будемо заважати вирішенню, і не думаю, що в Європі хтось буде. Якщо дві сторони зможуть досягти прийнятного для них рішення, ми його підтримаємо", - сказав Болтон.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти будь-яких змін кордонів на Балканах, після того, як лідери Сербії і Косово запропонували змінити нинішні кордони.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2018 17:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.