США допускають зміну кордонів між Сербією і Косово

Вашингтон не буде втручатися у переговори щодо обміну територією між Сербією і Косово.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві після переговорів з українським керівництвом, передає ЄП.

"Якщо дві сторони зможуть домовитися, ми не виключаємо територіальні поправки. Ми не будемо заважати вирішенню, і не думаю, що в Європі хтось буде. Якщо дві сторони зможуть досягти прийнятного для них рішення, ми його підтримаємо", - сказав Болтон.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти будь-яких змін кордонів на Балканах, після того, як лідери Сербії і Косово запропонували змінити нинішні кордони.