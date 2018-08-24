ПОЛІТИКА НОВИНИВашингтон не буде втручатися у переговори щодо обміну територією між Сербією і Косово.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США допускають зміну кордонів між Сербією і Косово
Америка не планує заважати вирішенню питання
Фото: 112.ua
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві після переговорів з українським керівництвом, передає ЄП.
"Якщо дві сторони зможуть домовитися, ми не виключаємо територіальні поправки. Ми не будемо заважати вирішенню, і не думаю, що в Європі хтось буде. Якщо дві сторони зможуть досягти прийнятного для них рішення, ми його підтримаємо", - сказав Болтон.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти будь-яких змін кордонів на Балканах, після того, як лідери Сербії і Косово запропонували змінити нинішні кордони.
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