США наголошує на необхідності якнайшвидше створити антикорупційний суд
"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - повідомляє посольство США в Україні у Twitter.
The need to establish independent anti-corruption #court is clear and growing more urgent.@nab_ukr— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.
Окрім того, в дипустанові позитивно оцінюють заклик українців до прозорого судового процесу: "Дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають".
Заява посольства з'явилася після того, як звичайному районному суду Києва два дні поспіль не вдалося обрати запобіжний захід для підозрюваного голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Антикорупційні суди будуть окремою гілкою судової влади, оскаржити рішення антикорупційного суду можна буде тільки у Верховному Суді.
Зазначимо, згідно опитування, середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро при середній зарплаті у 144 євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану