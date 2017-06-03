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США наголошує на необхідності якнайшвидше створити антикорупційний суд

"Необхідність незалежного антикорупційного суду стає все більш актуальною"
Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.
США наголошує на необхідності якнайшвидше створити антикорупційний суд Фото: adm.te.court.gov.ua

"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

 

Окрім того, в дипустанові позитивно оцінюють заклик українців до прозорого судового процесу: "Дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають".

Заява посольства з'явилася після того, як звичайному районному суду Києва два дні поспіль не вдалося обрати запобіжний захід для підозрюваного голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Антикорупційні суди будуть окремою гілкою судової влади, оскаржити рішення антикорупційного суду можна буде тільки у Верховному Суді.

Зазначимо, згідно опитування, середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро при середній зарплаті у 144 євро.

 

 

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06 03 2017 14:26
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