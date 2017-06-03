США наголошує на необхідності якнайшвидше створити антикорупційний суд

"Необхідність незалежного антикорупційного суду стає все більш актуальною"

Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.

"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

The need to establish independent anti-corruption #court is clear and growing more urgent.@nab_ukr — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.

Окрім того, в дипустанові позитивно оцінюють заклик українців до прозорого судового процесу: "Дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають".

Заява посольства з'явилася після того, як звичайному районному суду Києва два дні поспіль не вдалося обрати запобіжний захід для підозрюваного голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.