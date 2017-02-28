В Україні середній хабар становить 1350 євро, - ІНФОГРАФІКА

В Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи, - йдеться у проекті "Громадського", що охоплює Україну, Росію, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан.

Фото:http://hromadske.ua

Так, в нашій країні їх вже 6, у Вірменії - 5, у Білорусі, Росії та Молдові по 3, у Азербайджану 2 та у Грузії - 1.

Україна і Росія займають 131 місце за Індексом сприйняття корупції, який щорічно визначає міжнародна організація Transparency International.

Фото:http://hromadske.ua