В Україні середній хабар становить 1350 євро, - ІНФОГРАФІКА
В Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи, - йдеться у проекті "Громадського", що охоплює Україну, Росію, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан.
Так, в нашій країні їх вже 6, у Вірменії - 5, у Білорусі, Росії та Молдові по 3, у Азербайджану 2 та у Грузії - 1.
Україна і Росія займають 131 місце за Індексом сприйняття корупції, який щорічно визначає міжнародна організація Transparency International.
При цьому Грузія, в якої лише одна антикорупційна установа, займає 44 місце.
Також наголошується, що середній розмір хабара у Росії становить 3200 євро при середній зарплаті у 493 євро.
У Молдові хабар становить 113 євро при зарплаті 215 євро,а у Азербайджані хабар сягає 50-100 євро при середній зарплаті 250 євро.
Нещодавно, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили посадовців одного з регіональних філій "Укрзалізниці" у привласненні майже 20 мільйонів гривень.
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