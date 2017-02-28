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В Україні середній хабар становить 1350 євро, - ІНФОГРАФІКА

В Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи
Середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро при середній зарплаті у 144 євро.
В Україні середній хабар становить 1350 євро, - ІНФОГРАФІКА Фото: talkinbusiness.nl

В Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи, -  йдеться у проекті "Громадського", що охоплює Україну, Росію, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан.

Фото:http://hromadske.ua

Так, в нашій країні їх вже 6, у Вірменії - 5, у Білорусі, Росії та Молдові по 3, у Азербайджану 2 та у Грузії - 1.

Україна і Росія займають 131 місце за Індексом  сприйняття корупції, який щорічно визначає міжнародна організація Transparency International.

Фото:http://hromadske.ua

При цьому Грузія, в якої лише одна антикорупційна установа, займає 44 місце.

Також наголошується, що середній розмір хабара у Росії становить 3200 євро при середній зарплаті у 493 євро.

У Молдові хабар становить 113 євро при зарплаті 215 євро,а у Азербайджані хабар сягає 50-100 євро при середній зарплаті 250 євро.

Фото:http://hromadske.ua

Нещодавно, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили посадовців одного з регіональних філій "Укрзалізниці" у привласненні майже 20 мільйонів гривень.

 
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28 02 2017 13:21
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