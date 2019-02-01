США повернуть Україні картину з Іваном Грозним, викрадену в 1941 році
Картина зникла з художнього музею Дніпра під час окупації міста в 1941 році, а нещодавно її виявили в приватному будинку в штаті Коннектикут, повідомляє "Радіо Свобода".
Представники офісу генерального прокурора США заявили, що до 1941 року картина була частиною постійної експозиції художнього музею в Дніпрі. У заяві, опублікованій 21 грудня, сказано, що ця робота разом з ще 63 предметами мистецтва зникла з музею під час окупації міста під час Другої світової війни (на сайті дніпровського Музею українського живопису зазначено, що дипломна робота Паніна була "знищена окупантами").
У 1962 році картина виявилася в американської пари, яка придбала будинок у місті Ріджфілд у штаті Коннектикут. Колишній власник будинку емігрував у США зі Швейцарії в 1946 році. Нові власники виявили документи, згідно з якими продавець під час війни служив у швейцарській армії. Ні імені цієї людини, ні імена нових власників будинку не вказано в запиті про конфіскацію, поданому до федерального суду округу Колумбія.
Представники прокуратури стверджують, що в 1986 році емігрант зі Швейцарії помер, а ще через рік будинок було знову продано, черговий власник (його ім'я також не розкривається) виставив картину Паніна на аукціон. На оголошення звернули увагу в Дніпропетровському художньому музеї і зажадали повернути роботу.
"Увага! Картина "Іван Грозний" була в колекції Художнього музею до 1941 року і була вкрадена під час Другої світової війни. Цей факт підтверджується наявними в музеї документами. Будь ласка, зупиніть продаж цієї картини на аукціоні!!! Відповідно до міжнародних правил реституції вкрадених предметів мистецтва, картина повинна бути повернута Україні", - йдеться в електронному листі, який отримали в аукціонному будинку 17 листопада 2017 року. Роботу Паніна вилучило ФБР.
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