США повинні збільшити ядерний потенціал, - Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.

Про це на він написав у четвер, 22 грудня, на своїй сторінці у Twitter.

"США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб", - написав Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй планує ініціювати переговори про повну заборону ядерної зброї.