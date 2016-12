США повинні збільшити ядерний потенціал, - Трамп

Про це на він написав у четвер, 22 грудня, на своїй сторінці у Twitter.

"США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб", - написав Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes