США повинні збільшити ядерний потенціал, - Трамп
Про це на він написав у четвер, 22 грудня, на своїй сторінці у Twitter.
"США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб", - написав Трамп.
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй планує ініціювати переговори про повну заборону ядерної зброї.
Відзначимо, що через 20 років після затвердження Угоди про всеосяжну заборону ядерних випробувань, Рада Безпеки ООН закликала всі держави, які все ще не прийняли цей документ, завершити цей процес.
Європарламент висловив стурбованість через погіршення відносин між ядерними державами, і зокрема, погрозами Росії щодо використання ядерної зброї.
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