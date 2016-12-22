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США повинні збільшити ядерний потенціал, - Трамп

Обраний президент США зазначив поки повинне відбуватися нарощення ядерного потенціалу
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.
США повинні збільшити ядерний потенціал, - Трамп Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Про це на він написав у четвер, 22 грудня, на своїй сторінці у Twitter.

"США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб", - написав Трамп.

 

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй планує ініціювати переговори про повну заборону ядерної зброї.

Відзначимо, що через 20 років після затвердження Угоди про всеосяжну заборону ядерних випробувань, Рада Безпеки ООН закликала всі держави, які все ще не прийняли цей документ, завершити цей процес.

Європарламент висловив стурбованість через погіршення відносин між ядерними державами, і зокрема, погрозами Росії щодо використання ядерної зброї.

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22 12 2016 21:49
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