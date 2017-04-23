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США пристосують підводні човни для жінок

Перша така субмарина увійде до складу американського флоту в 2021 році
Внутрішнє планування підводних човнів ВМС США було розроблене з урахуванням зросту та сили середньостатистичного військового-чоловіка. Коли лави матросів та офіцерів поповнили жінки, це стало приносити незручності.
США пристосують підводні човни для жінок Фото: huffingtonpost.com

Про це повідомляє "Популярная механика".

"Кораблебудівельний підрозділ компанії General Dynamics Electric Boat розробляє дизайн підводного човна, який враховуватиме особливості жіночої частини команди. Дизайнери збільшать кількість кімнат, розділивши для чоловіків і жінок спальні місця та душові – це дозволить забезпечити більше особистого простору. Також вони опустять нижче верхні клапани і зроблять їх легшими, а також встановлять додаткові сходинки для триярусних і двоярусних ліжок", – йдеться в повідомленні.

Перша субмарина, пристосована "під жінок", отримає назву New Jersey та увійде до складу американського флоту в 2021 році. Поки неясно, скільки Electric Boat коштуватиме така реформа.

Заборона на службу жінок у ВМС США була знята в 2010 році з ініціативи екс-президента країни Барака Обами. Сьогодні в американських військово-морських силах служить близько 80 жінок-офіцерів і майже 50 матросів.

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23 04 2017 23:15
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