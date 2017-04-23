США пристосують підводні човни для жінок

Перша така субмарина увійде до складу американського флоту в 2021 році

Внутрішнє планування підводних човнів ВМС США було розроблене з урахуванням зросту та сили середньостатистичного військового-чоловіка. Коли лави матросів та офіцерів поповнили жінки, це стало приносити незручності.

Про це повідомляє "Популярная механика".

"Кораблебудівельний підрозділ компанії General Dynamics Electric Boat розробляє дизайн підводного човна, який враховуватиме особливості жіночої частини команди. Дизайнери збільшать кількість кімнат, розділивши для чоловіків і жінок спальні місця та душові – це дозволить забезпечити більше особистого простору. Також вони опустять нижче верхні клапани і зроблять їх легшими, а також встановлять додаткові сходинки для триярусних і двоярусних ліжок", – йдеться в повідомленні.

Перша субмарина, пристосована "під жінок", отримає назву New Jersey та увійде до складу американського флоту в 2021 році. Поки неясно, скільки Electric Boat коштуватиме така реформа.

Заборона на службу жінок у ВМС США була знята в 2010 році з ініціативи екс-президента країни Барака Обами. Сьогодні в американських військово-морських силах служить близько 80 жінок-офіцерів і майже 50 матросів.