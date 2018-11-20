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США ввели санкції проти РФ за сприяння постачанню нафти Сирії

До санкційного списку внесли три російські організації
США запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.
США ввели санкції проти РФ за сприяння постачанню нафти Сирії Фото: gettyimages.com

До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт",  повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.

Вашингтон має намір припинити програми надання фінансової та іншої допомоги відновленню тих районів Сирії, в яких присутні війська Ірану і РФ.

Як відомо, 5 листопада набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які були скасовані у рамках ядерної угоди 2015 року.

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20 11 2018 19:34
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