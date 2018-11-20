НОВИНИСША запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США ввели санкції проти РФ за сприяння постачанню нафти Сирії
До санкційного списку внесли три російські організації
Фото: gettyimages.com
До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт", повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.
Вашингтон має намір припинити програми надання фінансової та іншої допомоги відновленню тих районів Сирії, в яких присутні війська Ірану і РФ.
Як відомо, 5 листопада набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які були скасовані у рамках ядерної угоди 2015 року.
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