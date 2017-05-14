США закликають ввести жорсткі санкції проти КНДР через запуск ракети

Ракетне випробування було проведено близько до території Росії

США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети.

У заяві, опублікованій пізно ввечері в суботу в Білому домі, йдеться, що президент США Дональд Трамп "був поінформований про останнє ракетне випробування Північною Кореєю", повідомляє ABC News.

У заяві також зазначено, що ракетне випробування було проведено близько до території Росії: "насправді, ближче до Росії, ніж до Японії - то президент не може уявити, що Росія цим задоволена".

"Південна Корея та Японія пильно спостерігають за ситуацією разом із нами. США віддані своїм зобов'язанням щодо підтримки союзників перед обличчям серйозної загрози, що йде від Північної Кореї. Нехай ця остання провокація служить закликом до всіх держав запровадити набагато жорсткіші санкції проти Північної Кореї", - йдеться у заяві.

Усвою чергу Міноборони Росії стреджує, що запущена КНДР у ніч на неділю ракета впала за 500 км від території Росії.

"Балістична ціль супроводжувалася засобами Системи попередження про ракетний напад протягом 23 хвилин польоту до падіння в центральній частині Японського моря (близько 500 км від території Росії)", - сказано в повідомленні, повідомляє "Інтерфакс".

Стверджується, що траєкторія польоту північнокорейської ракети проходила в напрямку від кордону РФ і на значній відстані.

У повідомленні Міноборони РФ наголошується, що "ніякої небезпеки Російській Федерації цей ракетний пуск не становив".

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через декілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.