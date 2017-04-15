CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Священики Київського патріархату доправили в Україну Благодатний вогонь
Рейс Московського патріархату має прибути згодом
Фото: AP
Про це повідомляє ТСН.
"В аеропорт Бориспіль прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима. Першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату. Це був регулярний рейс", - йдеться в повідомленні.
Приблизно о 21:00 в Борисполі має приземлитися чартерний рейс Московського патріархату.
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків