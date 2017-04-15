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Священики Київського патріархату доправили в Україну Благодатний вогонь

Рейс Московського патріархату має прибути згодом
В аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.
Священики Київського патріархату доправили в Україну Благодатний вогонь Фото: AP

Про це повідомляє ТСН. 

"В аеропорт Бориспіль прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима. Першими прилетіли представники УПЦ Київського патріархату. Це був регулярний рейс", - йдеться в повідомленні.

Приблизно о 21:00 в Борисполі має приземлитися чартерний рейс Московського патріархату.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.

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15 04 2017 21:15
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