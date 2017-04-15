У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Близько 19.00 – 20.00 Благодатний вогонь доставлять до Києва

Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Повідомляється, що вечері, близько 19.00 – 20.00 Благодатний вогонь доставлять до Києва. Представники єпархій отримають його в залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль.

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23 години.

Щороку в суботу напередодні Великодня у Єрусалимі сходить Благодатний вогонь, що для православних вірян є символом турботи Господа.

Нагадаємо, тристороння контактна група у Мінську погодила дотримання повного режиму припинення вогню на Донбасі з настанням Великодня і травневих свят.