НОВИНИСвятиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Близько 19.00 – 20.00 Благодатний вогонь доставлять до Києва
Фото: news.church.ua
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Повідомляється, що вечері, близько 19.00 – 20.00 Благодатний вогонь доставлять до Києва. Представники єпархій отримають його в залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль.
Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23 години.
Щороку в суботу напередодні Великодня у Єрусалимі сходить Благодатний вогонь, що для православних вірян є символом турботи Господа.
Нагадаємо, тристороння контактна група у Мінську погодила дотримання повного режиму припинення вогню на Донбасі з настанням Великодня і травневих свят.
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