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Сину нардепа Березкіна заборонили виїзд за кордон через борги його батька

Однак закордонний паспорт у нього не вилучали
Сину народного депутата Станіслава Березкіна Максиму заборонили виїзд з України через борги перед "Ощадбанком".
Сину нардепа Березкіна заборонили виїзд за кордон через борги його батька Фото: podrobnosti.ua

Відповідна ухвала суду міститься у Реєстрі судових рішень, повідомляє видання "Главком".

Водночас, за джерелами видання, закордонний паспорт у Березкіна не вилучали.

Як стверджують позивачі, у Максима Березкіна є заборгованість за кредитами перед "Ощадбанком" на 22 млн долл. і майже 111 млн грн, а також перед "Піреус банком" на 15 млн долл., йдеться у повідомленні.

У виданні нагадують, що Станіслав Березкін був власником великої агрокомпанії "Креатив", яку у 2015 році продав.

Нині його син Максим - колишній голова наглядової ради групи "Креатив" - очолює інтегровану агропромислову групу компаній Greenstone.

Як повідомляв iPress.ua, Солом'янський райсуд Києва визнав сина депутата Верховної Ради Ігоря Молотка Дениса невинним у злісній непокорі поліції після "п'яного" ДТП з 4 постраждалими у листопаді 2016 року.

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