Сину нардепа Березкіна заборонили виїзд за кордон через борги його батька
Відповідна ухвала суду міститься у Реєстрі судових рішень, повідомляє видання "Главком".
Водночас, за джерелами видання, закордонний паспорт у Березкіна не вилучали.
Як стверджують позивачі, у Максима Березкіна є заборгованість за кредитами перед "Ощадбанком" на 22 млн долл. і майже 111 млн грн, а також перед "Піреус банком" на 15 млн долл., йдеться у повідомленні.
У виданні нагадують, що Станіслав Березкін був власником великої агрокомпанії "Креатив", яку у 2015 році продав.
Нині його син Максим - колишній голова наглядової ради групи "Креатив" - очолює інтегровану агропромислову групу компаній Greenstone.
Як повідомляв iPress.ua, Солом'янський райсуд Києва визнав сина депутата Верховної Ради Ігоря Молотка Дениса невинним у злісній непокорі поліції після "п'яного" ДТП з 4 постраждалими у листопаді 2016 року.
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