Ситник вважає, що Інтерпол вже міг оголосити Онищенка в розшук

Директор НАБУ нагадав, що документи на оголошення в розшук Онищенка було подано в Інтерпол влітку 2016 року

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не виключає, що Інтерпол вже прийняв рішення щодо оголошення в розшук народного депутата Олександра Онищенка.

Про це Ситник сказав в ефірі 5 каналу в середу ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця структура (Інтерпол) досить закрита, і ми навіть не знаємо, можливо, вже і є якесь рішення, але у них є певна процедура його оприлюднення", - сказав Ситник.

При цьому директор НАБУ нагадав, що документи на оголошення в розшук Онищенка було подано в Інтерпол влітку 2016 року, і досі відповіді не було.

"Мені здається, ці терміни явно неприйнятні", - додав директор Бюро.

Нагадаємо, за запитом НАБУ 30 березня в Мадриді затримали матір Онищенка – Інесу Кадирову, яку НАБУ підозрює в участі в газових схемах. Про це стало відомо 31 березня.

Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.