Ситник вважає, що Інтерпол вже міг оголосити Онищенка в розшук
Про це Ситник сказав в ефірі 5 каналу в середу ввечері, передає Інтерфакс-Україна.
"Ця структура (Інтерпол) досить закрита, і ми навіть не знаємо, можливо, вже і є якесь рішення, але у них є певна процедура його оприлюднення", - сказав Ситник.
При цьому директор НАБУ нагадав, що документи на оголошення в розшук Онищенка було подано в Інтерпол влітку 2016 року, і досі відповіді не було.
"Мені здається, ці терміни явно неприйнятні", - додав директор Бюро.
Нагадаємо, за запитом НАБУ 30 березня в Мадриді затримали матір Онищенка – Інесу Кадирову, яку НАБУ підозрює в участі в газових схемах. Про це стало відомо 31 березня.
Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
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