Так звана кримінальна справа проти мене - помста Януковича за жорстку публічну критику, - Наливайченко

Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні під час допиту в справі держзради Януковича заявив, що за прямої вказівки саме Януковича була відкрита кримінальна справа проти нього начебто за допуск до держтаємниці агентів ЦРУ.

"Я вважаю США партнерами України. Саме за допомогою Америки побудований антитерористичний полігон, який залишився та діє по сьогодні для всіх працівників СБУ. Співпраця зі США була і є необхідною. І я свою позицію не змінив і зараз", - зауважив Наливайченко.

А кримінальна справа, порушена за вказівки Януковича під тиском Росії, - це була помста за жорстку публічну критику рішення тодішньої влади залишити Чорноморський флот у Криму, сказав Валентин Наливайченко.

"Це була помста вищого керівництва ФСБ за їхніх агентів, яких я вигнав з Криму у 2009-му. І нагадую, що саме СБУ розірвала всі договори зі спецслужбами Росії", - зауважив екс-керівник СБУ.

Нагадаємо, що під час допиту у справі про державну зраду Януковича в Облоноському райсуді Києва екс-голова СБУ Валентин Наливайченкозаявив, що відповідальність за злочини проти власного народу лежать на Януковичі та його режимі.