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Так звана кримінальна справа проти мене - помста Януковича за жорстку публічну критику, - Наливайченко

На питання адвоката Януковича про кримінальну справу, Наливайченко наголосив: всі обвинувачення - безпідставні
Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні під час допиту в справі держзради Януковича заявив, що за прямої вказівки саме Януковича була відкрита кримінальна справа проти нього начебто за допуск до держтаємниці агентів ЦРУ.
Так звана кримінальна справа проти мене - помста Януковича за жорстку публічну критику, - Наливайченко

"Я вважаю США партнерами України. Саме за допомогою Америки побудований антитерористичний полігон, який залишився та діє по сьогодні для всіх працівників СБУ. Співпраця зі США була і є необхідною. І я свою позицію не змінив і зараз", - зауважив Наливайченко.

А кримінальна справа, порушена за вказівки Януковича під тиском Росії, - це була помста за жорстку публічну критику рішення тодішньої влади залишити Чорноморський флот у Криму, сказав Валентин Наливайченко.

"Це була помста вищого керівництва ФСБ за їхніх агентів, яких я вигнав з Криму у 2009-му. І нагадую, що саме СБУ розірвала всі договори зі спецслужбами Росії", - зауважив екс-керівник СБУ.

Нагадаємо, що під час допиту у справі про державну зраду Януковича в Облоноському райсуді Києва екс-голова СБУ Валентин Наливайченкозаявив, що відповідальність за злочини проти власного народу лежать на Януковичі та його режимі.

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