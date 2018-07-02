Так звана кримінальна справа проти мене - помста Януковича за жорстку публічну критику, - Наливайченко
"Я вважаю США партнерами України. Саме за допомогою Америки побудований антитерористичний полігон, який залишився та діє по сьогодні для всіх працівників СБУ. Співпраця зі США була і є необхідною. І я свою позицію не змінив і зараз", - зауважив Наливайченко.
А кримінальна справа, порушена за вказівки Януковича під тиском Росії, - це була помста за жорстку публічну критику рішення тодішньої влади залишити Чорноморський флот у Криму, сказав Валентин Наливайченко.
"Це була помста вищого керівництва ФСБ за їхніх агентів, яких я вигнав з Криму у 2009-му. І нагадую, що саме СБУ розірвала всі договори зі спецслужбами Росії", - зауважив екс-керівник СБУ.
Нагадаємо, що під час допиту у справі про державну зраду Януковича в Облоноському райсуді Києва екс-голова СБУ Валентин Наливайченкозаявив, що відповідальність за злочини проти власного народу лежать на Януковичі та його режимі.
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