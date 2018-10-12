Тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня
Тарифи інших 8 ліцензіатів будуть розглянуті 11 грудня, повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.
"Тарифи розглядалися за зверненням ліцензіата, після проведення відкритих обговорень на місцях за участю органів місцевої влади і суспільства", - повідомила Кривенко.
Глава комісії запевнила, що середній відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%. Нові тарифи мають набути чинності з 1 січня.
"У той же час для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%", - зазначила Кривенко.
Згідно з інфографікою, в середньому тариф для населення зросте на 12%-24%. А для КП "Коменергосервіс" з Дніпропетровської області тариф знизиться на 2%.
Голова НКРЕКП також зазначила, що вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною.
Нагадаємо, органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно завищували тарифи на тепло, в деяких містах – на понад 70%.
Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання зростання ціни на газ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"