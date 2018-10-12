Тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня

У середньому тариф для населення зросте на 12%-24%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.

Тарифи інших 8 ліцензіатів будуть розглянуті 11 грудня, повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.

"Тарифи розглядалися за зверненням ліцензіата, після проведення відкритих обговорень на місцях за участю органів місцевої влади і суспільства", - повідомила Кривенко.

Глава комісії запевнила, що середній відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%. Нові тарифи мають набути чинності з 1 січня.

"У той же час для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%", - зазначила Кривенко.

Згідно з інфографікою, в середньому тариф для населення зросте на 12%-24%. А для КП "Коменергосервіс" з Дніпропетровської області тариф знизиться на 2%.

Голова НКРЕКП також зазначила, що вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною.

Нагадаємо, органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно завищували тарифи на тепло, в деяких містах – на понад 70%.

Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання зростання ціни на газ.