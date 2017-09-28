Теракт в Афганістані: щонайменше 12 поліцейських загинули

У південній афганській провінції Кандагар бойовики в'їхали на замінованому військовому джипі у контрольно-пропускний пункт, внаслідок чого загинули щонайменше 12 поліцейських, ще 4 осіб отримали поранення.

Про це повідомив речник уряду провінції Кандагар Абдул Барі Барьялай, пише Reuters.

За його словами, напад стався в районі Маруф, поблизу Пакистану.

Напад стався ввечері 27 вересня, того ж дня, коли бойовики напали на аеропорт Кабула після того, як в Афганістан прибули міністр оборони США Джим Меттіс та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні в результаті повітряної операції американських ВПС в Кабулі зі знищення ісламістських екстремістів загинули десятки мирних жителів.