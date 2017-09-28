CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ південній афганській провінції Кандагар бойовики в'їхали на замінованому військовому джипі у контрольно-пропускний пункт, внаслідок чого загинули щонайменше 12 поліцейських, ще 4 осіб отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт в Афганістані: щонайменше 12 поліцейських загинули
Напад стався в районі Маруф
Фото: EPA
Про це повідомив речник уряду провінції Кандагар Абдул Барі Барьялай, пише Reuters.
За його словами, напад стався в районі Маруф, поблизу Пакистану.
Напад стався ввечері 27 вересня, того ж дня, коли бойовики напали на аеропорт Кабула після того, як в Афганістан прибули міністр оборони США Джим Меттіс та генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Нагадаємо, сьогодні в результаті повітряної операції американських ВПС в Кабулі зі знищення ісламістських екстремістів загинули десятки мирних жителів.
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28 09 2017 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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