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В Афганістані загинули десятки мирних жителів через авіаудар американських ВПС

Один зі снарядів неправильно спрацював
В результаті повітряної операції американських ВПС в Кабулі зі знищення ісламістських екстремістів загинули десятки мирних жителів.
В Афганістані загинули десятки мирних жителів через авіаудар американських ВПС Фото:Reuters

Про це стало відомо з офіційного донесення, відправленого по електронній пошті в штаб-квартиру місії НАТО "Рішуча підтримка", повідомляє Deutsche Welle.

"Трагічним чином один зі снарядів неправильно спрацював", - зазначено в доповіді. Точне число загиблих або поранених в результаті авіаційного обстрілу не повідомляється.

Метою авіанальоту були джихадісти, які в ході візиту до Кабула генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністра оборони США Джеймса Меттіса, сховавшись на території приватного будинку, обстріляли кабульський аеропорт з міномета і випустили по ньому кілька ракет. Відповідальність за обстріл взяли на себе радикальні угруповання "Талібан" і "Ісламська держава". Представник афганської поліції повідомив агентству dpa, що авіаудар американських ВПС був проведений за допомогою безпілотного літального апарату.

Нагадаємо, 13 вересня щонайменше троє людей загинуло під час самопідриву терориста-смертника на контрольно-пропускному пункті біля стадіону в афганській столиці Кабулі.

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28 09 2017 14:20
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