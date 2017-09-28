В Афганістані загинули десятки мирних жителів через авіаудар американських ВПС
Про це стало відомо з офіційного донесення, відправленого по електронній пошті в штаб-квартиру місії НАТО "Рішуча підтримка", повідомляє Deutsche Welle.
"Трагічним чином один зі снарядів неправильно спрацював", - зазначено в доповіді. Точне число загиблих або поранених в результаті авіаційного обстрілу не повідомляється.
Метою авіанальоту були джихадісти, які в ході візиту до Кабула генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністра оборони США Джеймса Меттіса, сховавшись на території приватного будинку, обстріляли кабульський аеропорт з міномета і випустили по ньому кілька ракет. Відповідальність за обстріл взяли на себе радикальні угруповання "Талібан" і "Ісламська держава". Представник афганської поліції повідомив агентству dpa, що авіаудар американських ВПС був проведений за допомогою безпілотного літального апарату.
Нагадаємо, 13 вересня щонайменше троє людей загинуло під час самопідриву терориста-смертника на контрольно-пропускному пункті біля стадіону в афганській столиці Кабулі.
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