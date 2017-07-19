Терористи гатять з танків на Донбасі: загинули 2 бійців АТО, ще 4 - поранені
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Наприкінці вчорашнього дня ситуація на сході україни значно загострилась, зокрема терористи 23 рази відкривали вогонь по позиціях української армії за добу.
На Донецькому напрямку окупанти понад чотири години обстрілювали опорні пункти сил АТО зі сторони Ясинуватої та Яковлівки. Починаючи з 6-ої години вечора,бойовики гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районі Авдіївки. Близько 9-тої години вечора злочинці двічі з танків накривали опорні пункти у Красногорівці.
Терористи застосовували міномети та гранатомети проти оборонців Зайцевого та Невельського, в результаті чого загинули двоє українських військових.
На Луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська.
"Двоє наших бійців загинуло, четверо отримали поранення. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, що вчора бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки, у результаті двоє людей зазнали поранень.
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