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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп дозволив церквам агітувати за політиків під час виборів

Дональд Трамп дозволив церквам брати участь у політичних кампаніях
Президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом'якшує заборону на політичну агітацію в церкві.
Трамп дозволив церквам агітувати за політиків під час виборів Фото: bbc.com

Таким чином, релігійні групи можуть отримати можливість безпосередньо підтримувати того чи іншого кандидата на виборах, тоді як раніше діяла заборона на таку підтримку, запроваджена президентом Ліндоном Джонсоном.

"Ми більше ніколи не допустимо, щоб віруючих гнобили, залякували або затикали їм рот", - заявив Трамп, повідомляє BBC.

Однак для того, щоб повністю скасувати поправку, президенту ще потрібне схвалення конгресу.

Указ також дозволяє релігійним групам не постачати забезпечувати контрацепції своїх співробітників - раніше до цього їх зобов'язувала система медичної страховки, відома як Obamacare.

Однак указ не включає в себе дозвіл бізнесам відмовляти в обслуговуванні геям, посилаючись на свободу віросповідання - цього побоювалися багато організацій, які виступають за громадянські свободи і права ЛГБТ.

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watchназвала обраного президента США Дональда Трампа головною загрозою для прав людини, підкресливши, що передвиборна кампанія мільярдера стала "яскравою ілюстрацією політики нетерпимості".

 

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