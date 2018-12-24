Трамп Ердогану про війну у Сирії: "Це - все ваше, ми закінчили"
"Добре, це все твоє. Ми з цим покінчили", - повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.
Ердоган і Трамп провели телефонну розмову 14 грудня, американський президент оголосив про своє рішення вивести війська з Сирії 19 грудня.
Президент Туреччини сказав Трампу, що США повинні вийти з Сирії, вказавши на майже повну поразку "Ісламської держави" в країні. Потім Трамп попросив від Ердогана запевнення в тому, що Туреччина продовжить боротьбу з ІДІЛ і переможе терористичну групу.
Високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що Ердоган дав Трампу "слово", що Туреччина покінчить з ІДІЛ.
"У п'ятницю в розмові Ердоган сказав президенту: "Насправді, як ваш друг, я даю вам слово", - сказав чиновник.
Раніше, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим". "Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації".
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