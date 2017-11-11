Трамп і Путін говорили під час зустрічі про Україну
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Україна звучала (на зустрічі Путіна і Трампа), констатувалося, що ситуація складна, але (детального) розмови не було", – зазначив Пєсков.
Також він зауважив, що відсутність повноформатної двосторонньої зустрічі Путіна з Трампом було компенсовано множинними контактами на полях саміту АТЕС у Дананзі.
Раніше Путін заявив, що зустріч з президентом США не відбулася, тому що "відносини Росії і США не вийшли з кризи". Він підкреслив, що Москва зацікавлена в тому, щоб перегорнути цю сторінку.
"Що стосується окремої зустрічі з Трампом, по-перше, це було пов'язано з графіком його роботи і з моїм графіком. І з таким формальностям протоколу, з якими нашим командам, на жаль, впоратися не вдалося", – сказав Путін.
"Ну, будуть покарані за це", – додав він.
Як зазначив Трамп, йому вдалося трохи поспілкуватися з Путіним на полях саміту у Дананзі. Зокрема він заявив, що знову запитав президента РФ, чи втручався він у вибори в США.
Трамп та Путін погодили спільну заяву щодо конфлікту в Сирії.
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