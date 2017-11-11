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Трамп і Путін говорили під час зустрічі про Україну

Однак без деталей
Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп говорили про Україну під час зустрічі у суботу, 11 листопада, але розмова була "без деталей".
Трамп і Путін говорили під час зустрічі про Україну Фото: interfax.ru

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Україна звучала (на зустрічі Путіна і Трампа), констатувалося, що ситуація складна, але (детального) розмови не було", – зазначив Пєсков.

Також він зауважив, що відсутність повноформатної двосторонньої зустрічі Путіна з Трампом було компенсовано множинними контактами на полях саміту АТЕС у Дананзі. 

Раніше Путін заявив, що зустріч з президентом США не відбулася, тому що "відносини Росії і США не вийшли з кризи". Він підкреслив, що Москва зацікавлена ​​в тому, щоб перегорнути цю сторінку.

"Що стосується окремої зустрічі з Трампом, по-перше, це було пов'язано з графіком його роботи і з моїм графіком. І з таким формальностям протоколу, з якими нашим командам, на жаль, впоратися не вдалося", – сказав Путін.

"Ну, будуть покарані за це", – додав він. 

Як зазначив Трамп, йому вдалося трохи поспілкуватися з Путіним на полях саміту у Дананзі. Зокрема він заявив, що знову запитав президента РФ, чи втручався він у вибори в США

Трамп та Путін погодили спільну заяву щодо конфлікту в Сирії.

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11 11 2017 20:20
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