Президенти США та Росії погодили спільний документ щодо війни у Сирії
"Документ підготовлений експертами двох країн і узгоджений Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Заяву спеціально підготовлено до зустрічі в Дананге", - ідеться у повідомленні прес-служби Кремля.
Як пише ТАСС, у спільній заяві йдеться, що сирійський конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом.
"Президенти погодилися, що конфлікт у Сирії не має військового рішення, вони підтвердили, що остаточне політичне врегулювання конфлікту має бути знайдено в рамках Женевського процесу відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2254", - ідеться у документі.
Нагадаємо, США і Росія внесли на розгляд Ради Безпеки ООН дві резолюції по Сирії, які суперечать одна одній, що стосуються продовження роботи спільної слідчої комісії в складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї.
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