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Президенти США та Росії погодили спільний документ щодо війни у Сирії

У заяві йдеться, що сирійський конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом
Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін погодили спільну заяву щодо конфлікту в Сирії.
Президенти США та Росії погодили спільний документ щодо війни у Сирії Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA

"Документ підготовлений експертами двох країн і узгоджений Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Заяву спеціально підготовлено до зустрічі в Дананге", - ідеться у повідомленні прес-служби Кремля.

Як пише ТАСС, у спільній заяві йдеться, що сирійський конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом.

"Президенти погодилися, що конфлікт у Сирії не має військового рішення, вони підтвердили, що остаточне політичне врегулювання конфлікту має бути знайдено в рамках Женевського процесу відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2254", - ідеться у документі.

Нагадаємо, США і Росія внесли на розгляд Ради Безпеки ООН дві резолюції по Сирії, які суперечать одна одній, що стосуються продовження роботи спільної слідчої комісії в складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї.

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11 11 2017 10:39
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