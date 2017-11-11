Президенти США та Росії погодили спільний документ щодо війни у Сирії

У заяві йдеться, що сирійський конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом

Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін погодили спільну заяву щодо конфлікту в Сирії.

"Документ підготовлений експертами двох країн і узгоджений Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Заяву спеціально підготовлено до зустрічі в Дананге", - ідеться у повідомленні прес-служби Кремля.

Як пише ТАСС, у спільній заяві йдеться, що сирійський конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом.

"Президенти погодилися, що конфлікт у Сирії не має військового рішення, вони підтвердили, що остаточне політичне врегулювання конфлікту має бути знайдено в рамках Женевського процесу відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2254", - ідеться у документі.

Нагадаємо, США і Росія внесли на розгляд Ради Безпеки ООН дві резолюції по Сирії, які суперечать одна одній, що стосуються продовження роботи спільної слідчої комісії в складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї.