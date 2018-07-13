Трамп розповів, про що говоритиме з Путіним

Американський лідер наголосив, що немає особливих очікувань щодо своєї зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп збирається обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним низку питань, в тому числі, Україну.

Про це він заявив на прес-конференції з прем’єркою Британії Терезою Мей, передає "Європейська правда".

"У понеділок у мене буде зустріч з президентом Путіним. Ми говоритимемо про Україну, Сирію, Близький Схід, непоширення ядерної зброї", - сказав Трамп.

Він зазначив, що США і Росія є лідерами серед ядерних держав, і вони мають запобігати поширенню ядерної зброї.

Крім того, розповів Трамп, він збирається говорити з Путіним про втручання Росії в американські вибори.

"Я сподіваюся на добрі відносини з Росією, з Китаєм, з іншими країнами. Це хороша річ", - сказав президент США.

При цьому він наголосив, що немає особливих очікувань щодо своєї зустрічі з Путіним, однак підтримка відносин, за його словами, є важливою.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підтвердив, що його зустріч і президентом США під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася.