Порошенко підтвердив, що його зустріч і президентом США відбулася

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що його зустріч і президентом США під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася.

"Цікаво було почути про витік інформації, що нібито скасували мою зустріч з президетом США", - прокоментував Порошенко інформацію, яка раніше просочилася у ЗМІ, але згодом була спростована.

"Ми дуже ретельно обговорили наступну зустріч президента Трампа в Гельсінкі. Було ретельно обговорено питання "Північного потоку-2", я дуже детально підготував президента Трампа (щодо цього. – Ред.)" - повідомив журналістам після завершення саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, він також обговрив із Трампом процес реформ в Україні. "Було наголошено на досягненнях у просуванні реформ", - зазначив глава держави.

І з президентом Трампом, і згодом з президентом Франції Еммануелем Макроном Порошенко також обговрив питання військової співпраці і звільнення заручників.

Раніше повідомляли, що Трамп на саміті НАТО пригрозив вийти з Альянсу, але передумав після екстрених зборів.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що на засіданні Північноатлантичної ради він пригрозив виходом Штатів з Альянсу, Трамп заявив, що був "дуже нещасливий" на початку переговорів, але задоволений їх результатами.

Трамп не заперечив, що погрожував можливим виходом США з НАТО. Він також підтвердив, що вважає можливою таку політику без попереднього схвалення Конгресом. "Я вірю в те, що я можу (висувати такі вимоги)", - зауважив він.

Коментуючи свою позицію під час екстреного засідання, він заявив, що союзники дали йому обіцянку підвищити оборонний бюджет і таким чином переконали його. "Я сказав, що буду дуже нещасливий, якщо люди не будуть виконувати свої зобов'язання (з приводу оборонного бюджету в розмірі від 2% ВВП) ... А зараз я радий, що в нас є сильне НАТО. Альянс став сильнішим, аніж він був учора", - заявив Трамп.

Усі заплановані в рамках саміту НАТО двосторонні зустрічі американського лідера були припинені.

"Європейська правда" з посиланням на свої джерела в Адміністрації Президента повідомляє, що зустріч Порошенка і Трампа все таки відбулася. "Зустріч тривала близько 20 хвилин. Обговорили широкий спектр питань, включаючи "Північний потік-2" і подальшу співпрацю в оборонній сфері", - заявило джерело в АП. Інший співрозмовник видання зазначив, що через зсув порядку денного переговори відбувалися без запрошення преси.

Нагадаємо, 11-12 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Королівстві Бельгія, де візьме участь у заходах саміту НАТО на запрошення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.