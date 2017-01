Трамп звинуватив Маккейна і Грема у спробі розпочати Третю світову війну

У своєму профілі в Twitter президент США порадив сенаторам сконцентрувати свої зусилля на боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава", нелегальній міграції та контролі над кордонами.

"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема помилкова – вони гнітюче слабкі в питаннях імміграції", – пише Трамп.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two...