Трамп звинуватив Маккейна і Грема у спробі розпочати Третю світову війну

Так президент США відреагував на критику його антиімміграційного указу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив сенаторів-республіканців Джона Маккейна і Ліндсі Грема в спробах розпочати Третю світову війну.

У своєму профілі в Twitter президент США порадив сенаторам сконцентрувати свої зусилля на боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава", нелегальній міграції та контролі над кордонами.

"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема помилкова – вони гнітюче слабкі в питаннях імміграції", – пише Трамп.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.

"Обидва сенатори повинні сконцентрувати свої зусилля на ІДІЛ, нелегальній імміграції та контролі над кордонами замість того, щоб постійно намагатися розпочати Третю Світову війну", – додав президент.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.

Нагадаємо, що Джон Маккейн різко розкритикував антиімміграційний указ Трампа, назвавши його поспішним і непродуманим. Сенатор висловив упевненість, що дискримінаційна антиімміграційна політика адміністрації Трампа спровокує зростання фундаменталістських настроїв і стане ударом по національній безпеці США.

Раніше, сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.