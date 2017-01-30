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Трамп звинуватив Маккейна і Грема у спробі розпочати Третю світову війну

Так президент США відреагував на критику його антиімміграційного указу
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив сенаторів-республіканців Джона Маккейна і Ліндсі Грема в спробах розпочати Третю світову війну.
Трамп звинуватив Маккейна і Грема у спробі розпочати Третю світову війну Дональд Трамп. Фото: Reuters / Brian Snyder

У своєму профілі в Twitter президент США порадив сенаторам сконцентрувати свої зусилля на боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава", нелегальній міграції та контролі над кордонами.

"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема помилкова – вони гнітюче слабкі в питаннях імміграції", – пише Трамп.

 

"Обидва сенатори повинні сконцентрувати свої зусилля на ІДІЛ, нелегальній імміграції та контролі над кордонами замість того, щоб постійно намагатися розпочати Третю Світову війну", – додав президент.

 

Нагадаємо, що Джон Маккейн різко розкритикував антиімміграційний указ Трампа, назвавши його поспішним і непродуманим. Сенатор висловив упевненість, що дискримінаційна антиімміграційна політика адміністрації Трампа спровокує зростання фундаменталістських настроїв і стане ударом по національній безпеці США.

Раніше, сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.

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