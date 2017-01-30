Трамп звинуватив Маккейна і Грема у спробі розпочати Третю світову війну
У своєму профілі в Twitter президент США порадив сенаторам сконцентрувати свої зусилля на боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава", нелегальній міграції та контролі над кордонами.
"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема помилкова – вони гнітюче слабкі в питаннях імміграції", – пише Трамп.
The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.
"Обидва сенатори повинні сконцентрувати свої зусилля на ІДІЛ, нелегальній імміграції та контролі над кордонами замість того, щоб постійно намагатися розпочати Третю Світову війну", – додав президент.
...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.
Нагадаємо, що Джон Маккейн різко розкритикував антиімміграційний указ Трампа, назвавши його поспішним і непродуманим. Сенатор висловив упевненість, що дискримінаційна антиімміграційна політика адміністрації Трампа спровокує зростання фундаменталістських настроїв і стане ударом по національній безпеці США.
Раніше, сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.
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