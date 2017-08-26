Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трансгендерам заборонили служити в американській армії

Заборона почне діяти з 23 березня наступного року
Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству оборони припинити прийом трансгендерів на службу в армію.
Трансгендерам заборонили служити в американській армії Фото: topwar.ru

Як пише The Hill, указ президента набуде чинності 23 березня 2018 року. При цьому, Трамп доручив Міністерству оборони до лютого 2018 року розробити план його реалізації.

Крім того, президент США доручив главі Пентагону Джеймсу Меттісу розібратися, що робити з трансгендерами, які вже служать у Збройних силах.

Нагадаємо, що в США протягом 17 років діяв закон "Не питай, не говори", який забороняв служити в Збройних силах США гомосексуалістам, якщо вони не приховували свою сексуальну орієнтацію. Закон також вимагав від командування і товаришів по службі не з'ясовувати відомості про сексуальну орієнтацію військовослужбовців. Він був підписаний в 1993 році, а 22 грудня 2010 року чинний на той момент президент США Барак Обама підписав указ про його скасування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2017 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.