Трансгендерам заборонили служити в американській армії
Як пише The Hill, указ президента набуде чинності 23 березня 2018 року. При цьому, Трамп доручив Міністерству оборони до лютого 2018 року розробити план його реалізації.
Крім того, президент США доручив главі Пентагону Джеймсу Меттісу розібратися, що робити з трансгендерами, які вже служать у Збройних силах.
Нагадаємо, що в США протягом 17 років діяв закон "Не питай, не говори", який забороняв служити в Збройних силах США гомосексуалістам, якщо вони не приховували свою сексуальну орієнтацію. Закон також вимагав від командування і товаришів по службі не з'ясовувати відомості про сексуальну орієнтацію військовослужбовців. Він був підписаний в 1993 році, а 22 грудня 2010 року чинний на той момент президент США Барак Обама підписав указ про його скасування.
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