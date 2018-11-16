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Цукерберг заборонив топ-менеджерам Facebook користуватися iPhone

Незабаром після виходу статті Facebook опублікувала свій коментар, в якому все заперечує
Засновник і голова Facebook Марк Цукерберг зобов'язав усіх топ-менеджерів компанії використовувати тільки смартфони на Android.
Цукерберг заборонив топ-менеджерам Facebook користуватися iPhone Фото: CNBC.com

Заборону ввели нібито через сварку Цукерберга і Тіма Кука, повідомляє itc.ua.

У статті The New York Times, яка присвячена зовсім іншій темі (приховування соцмережею фактів втручання Росії у вибори 2018 року в США), йдеться, що офіційною причиною є перевага Android над iOS за часткою ринку. Але матеріал містить відвертий натяк, що це розпорядження стало реакцією голови Facebook на жорстку критику з боку Тіма Кука щодо питання конфіденційності даних.

Мова про інтерв'ю MSNBC, в якому голова Apple, критикуючи Facebook після скандалу з Cambridge Analytica, заявив, що його компанія ніколи не торгувала і не збирається торгувати особистими даними своїх користувачів.

Незабаром після виходу статті Facebook опублікувала свій коментар, в якому все заперечує. Але, що цікаво, з приводу Android компанія говорить, що вже давно заохочує співробітників робити свій вибір на користь мобільної платформи Google, оскільки вона є найпопулярнішою в світі.

Ресурс The Verge звертає увагу на те, що віце-президенти Facebook Девід Маркус і Ендрю Босуорт, судячи з повідомлень у Twitter, використовують iPhone. Тобто, або вони не послухалися Цукерберга, або ніякого розпорядження і зовсім не було. Хоча можливий ще варіант, що їхніми робочими смартфонами є моделі на Android, а iPhone - особисті.

Також, акціонери компанії Facebook виступили з пропозицією зняти з посади голови правління гендиректора Марка Цукерберга, бо він "погано впорався з кількома серйозними скандалами".

 
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16 11 2018 09:46
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