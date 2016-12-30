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Туреччина в 2017 році виділить понад $3 млн для української армії, - посол

Генеральний консул України в Стамбулі також привітав підписання угоди
Туреччина погодилася виділити для української армії 3,1 млн доларів в 2017 році.
Туреччина в 2017 році виділить понад $3 млн для української армії, - посол Підписання угоди з Турецькою стороною Фото: Twitter Андрія Сибіги

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter, пише "112 Україна".

"Чудове закінчення року - підписав Угоду - буде допомога Турецької республіки в 2017 році для української армії на 3,1 млн доларів. Стратегічне партнерство в дії", - написав Сибіга.

Також про успішне укладання угоди у Facebook повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар.

Нагадаємо, що сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.

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